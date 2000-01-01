Финляндия готова стать местом встречи Путина и Трампа
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил, что в Хельсинки готовы организовать встречу президентов США и России, передает РИА Новости.
Еще в декабре прошлого года финские власти сообщили, что готовы организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках Арктического совета. Финляндия будет председателем совета с 2017 по 2019 годы.
Сипиля сообщил, что Финляндия готова организовать встречу, "если политическая ситуация будет располагать к этому".
Ранее в Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Трампом, однако отметили, что на ее подготовку может уйти несколько месяцев.