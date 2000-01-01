23.01 16:23 MIGnews.com

Финляндия готова стать местом встречи Путина и Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил, что в Хельсинки готовы организовать встречу президентов США и России, передает РИА Новости.Еще в декабре прошлого года финские власти сообщили, что готовы организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках Арктического совета. Финляндия будет председателем совета с 2017 по 2019 годы.Сипиля сообщил, что Финляндия готова организовать встречу, "если политическая ситуация будет располагать к этому".Ранее в Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Трампом, однако отметили, что на ее подготовку может уйти несколько месяцев.