23.01 07:10 MIGnews.com

Трамп пригасил Нетаниягу в Вашингтон

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Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в этом месяце уже не состоится – главу израильского правительства пригласили в Вашингтон в феврале.Об это сообщили в канцелярии Нетаниягу после первого телефонного разговора с новым американским президентом, который состоялся вечером в воскресенье, 22 января."Президент Трамп пригласил премьер-министра Нетаниягу приехать в Вашингтон и встретиться с ним в феврале", — сказано в сообщении.Кроме этого, саму беседу в канцелярии назвали "очень теплой", а кроме встречи обсуждались также и другие животрепещущие для Израиля вопросы – иранский вопрос и тему решение ближневосточного конфликта.