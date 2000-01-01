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Трамп пригасил Нетаниягу в Вашингтон | Фото: Коби Гидеон, GPO23.01 07:10   MIGnews.com

Трамп пригасил Нетаниягу в Вашингтон

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в этом месяце уже не состоится – главу израильского правительства пригласили в Вашингтон в феврале.

Об это сообщили в канцелярии Нетаниягу после первого телефонного разговора с новым американским президентом, который состоялся вечером в воскресенье, 22 января.

"Президент Трамп пригласил премьер-министра Нетаниягу приехать в Вашингтон и встретиться с ним в феврале", — сказано в сообщении.

Кроме этого, саму беседу в канцелярии назвали "очень теплой", а кроме встречи обсуждались также и другие животрепещущие для Израиля вопросы – иранский вопрос и тему решение ближневосточного конфликта.
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