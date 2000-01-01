23.01 16:54 MIGnews.com

Яир Лапид: отчет госконтролера должен быть опубликован

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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"Отчет Государственного контролера об ошибках, совершенных в ходе операции "Несокрушимая скала", был подан на рассмотрение в парламентскую комиссию по госконтролю, которую возглавляет депутат Кнессета Карин Эльхарар. Уже сегодня есть попытки воспрепятствовать публикации данного отчета. Как человек, который не один раз давал свидетельские показания ведомству Госконтролера, я заявляю: этот отчет должен быть предан огласке.Это нужно сделать ради семей солдат, погибших во время операции. Они должны знать, что же там произошло. Это нужно сделать ради будущей безопасности страны. В ЦАХАЛе не скрывают ошибок, не скрывают провалы, а смело и честно учатся на них, чтобы не допустить в будущем.Канцелярия премьер-министра боится этого отчета, так как в нем говорится о совершении грубейших ошибок - о том, что мы не были готовы ко всему, что связано с туннелями, о том, что не проводились нужные заседания и обсуждения, и главное, чего они боятся, это то, что отчет выявит: версия, рассказанная общественности, не была правдивой.В этом отчете черным по белому написано то, о чем мы постоянно говорили с министром Беннетом: премьер-министр не сказал общественности правду. Теперь все переполошились, потому что отчет является доказательством этих слов. Его нельзя скрывать. Отчет должен быть опубликован.Однако вместо того, чтобы заниматься проблемами безопасности, правительство вовлечено только в политику. Когда речь идет о безопасности солдата ЦАХАЛа, о подготовке к следующей войне, о безопасности жителей юга - политике нет места.Наша страна, армия, семьи, потерявшие детей, не нуждаются в сокрытии истины. Они нуждаются в информации, в возможности обсуждать ее и быть уверенными в том, что ситуация будет исправлена", - заявил сегодня (23 января) на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.