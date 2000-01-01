23.01 16:45 MIGnews.com

За 10 лет зарплата члена Кнессетана выросла на 10 тысяч

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Нынешний год начался удачно для президента страны, судей и депутатов Кнессета: их зарплата, привязанная к средней зарплате в стране, выросла, начиная с января, на 2.2%. Может быть кому-либо рост в 2% покажется незначительным, но это не тот случай: речь идет о надбавке в тысячу шекелей и более. С другой стороны, премьер-министр, министры и их заместители остались без надбавки по той причине, что их зарплата привязана к индексу потребительских цен. За пошлый год (до ноября месяца) в Израиле была зафиксирована дефляция в 0,2%, так что премьер и министры вправе чувствовать себя обделенными.За 10 последних лет заработная плата депутатов Кнессета выросла с 30 до 40 тысяч шекелей в месяц, то есть более чем на 30%. Зарплата премьер-министра и министров увеличилась на 21%. В этом году народные избранники получат ежемесячную надбавку в размере почти 820 шекелей и размер их зарплата составит 41.350 шекелей (по сравнению с 40.530 шекелей в прошлом году). Зарплата спикера Кнессета вырастет на 1.175 шекелей до 51.610 шекелей. На счет президента страны в этом году будет ежемесячно поступать сумма в 59.250 шекелей по сравнению с 57,890 шекелей в 2016 году. Зарплата премьер-министра выглядит достаточно тускло на этом фоне, «всего» 47.485 шекелей, причем уже на протяжении двух лет. Министры практически бедствуют с 42.645 шекелями, и тоже уже два года без надбавки.За последние годы заплата депутатов Кнессета не раз попадала в центр внимания и становилась темой для обсуждения и проверок различными комиссиями. Комиссия под руководством профессора Хаима Леви рекомендовала отменить привязку зарплаты депутатов к средней зарплате, но Кнессет большинством голосов отклонил это предложение.В течение последних двух лет многие депутаты Кнессета выступали с заявлениями об отказе от надбавки к зарплате, которая составила почти 2% два года назад и 1,35% в прошедшем году, но только немногие подписали отказ. Остальные заявили, что пожертвуют надбавку тем или иным организациям, что, к слову, практически невозможно проверить.