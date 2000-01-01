23.01 18:26 MIGnews.com

Экс-премьер Италии призвал к отмене антироссийских санкций

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Экс-премьер Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди высказался за скорейшую отмену антироссийских санкций, пишет La Stampa.Он считает, что Евросоюз не отреагировал должным образом на заявления президента США Дональда Трампа. Проди отметил, что необходимо реагировать в срочном порядке, в первую очередь, это касается снятия санкций с России."Можно идти на жертвы, если речь идет о проведении согласованной политики, но в этом нет смысла, когда солидарность отсутствует", – резюмировал Романо Проди.