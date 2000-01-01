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Анджела Дэвис атаковала Израиль на `антитрамповском` марше 23.01 14:05   MIGnews.com

Анджела Дэвис атаковала Израиль на "антитрамповском" марше

Среди феминисток, поп-звезд и прочих активисток на субботнем женском марше против американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне оказалась и коммунистка, символ движения за права заключенных 70-ых годов, Анджела Дэвис.

Несмотря на то, что главной связующей темой демонстрации стали скандальные заявления президента во время избирательной гонки в отношении женщин, иммигрантов и прочих, на мероприятии были подняты, казалось бы, вовсе несвязанные с правами женщин вопросы. Как, например, палестино-израильский конфликт, тему которого затронула Дэвис, выступая с трибуны.



В частности, она потребовала обеспечить жителям сектора Газа и Иудеи и Самарии постоянное водоснабжение, а также "справедливости для Палестины" в целом, связав вопрос палестинской государственности с правами женщин.

"Права женщин являются частью человеческих прав по всей планете, и именно поэтому мы требуем свободы и справедливости для Палестины", - заявила она собравшейся толпе.
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