Деверь Дональда Трампа вышел на антипрезидентский протест
Как уже сообщалось, начало президентства Дональда Трампа было ознаменовано массовыми женскими протестами. Представительниц слабого пола и их политическую демонстрацию вышли поддержать также много мужчин и звезд.
В частности, в толпе протестующих было замечено и родственника новоизбранного президента США.
Среди участников марша в розовых шапках попал в объективы фотокамер деверь президента – Джошуа Кушнер, который приходится родным братом Джареду Кушнеру, зятю Дональда Трампа, а отныне и советнику президента США. СМИ отмечают, что брат зятя Трампа во время его президентской кампании воздерживался от какого-либо участия в политике.
Компрометирующий снимок опубликовал репортер Бенджамин Фрид.
Однако, как отмечает издание Washingtonian, другим участникам марша Джошуа Кушнер сказал, что просто "наблюдает".