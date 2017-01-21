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Деверь Дональда Трампа вышел на антипрезидентский протест

Among the men at the #WomensMarch: Joshua Kushner, brother of White House senior adviser Jared. (Photo by @jsidman.) https://t.co/1zeAx318qt pic.twitter.com/FtALNYlvvF — Benjamin Freed (@brfreed) January 21, 2017

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Как уже сообщалось, начало президентства Дональда Трампа было ознаменовано массовыми женскими протестами. Представительниц слабого пола и их политическую демонстрацию вышли поддержать также много мужчин и звезд.В частности, в толпе протестующих было замечено и родственника новоизбранного президента США.Среди участников марша в розовых шапках попал в объективы фотокамер деверь президента – Джошуа Кушнер, который приходится родным братом Джареду Кушнеру, зятю Дональда Трампа, а отныне и советнику президента США. СМИ отмечают, что брат зятя Трампа во время его президентской кампании воздерживался от какого-либо участия в политике.Компрометирующий снимок опубликовал репортер Бенджамин Фрид.Однако, как отмечает издание Washingtonian, другим участникам марша Джошуа Кушнер сказал, что просто "наблюдает".