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Деверь Дональда Трампа вышел на протест против президента | Фото: @iamsdawson/Flickr23.01 05:35   MIGnews.com

Деверь Дональда Трампа вышел на антипрезидентский протест

Как уже сообщалось, начало президентства Дональда Трампа было ознаменовано массовыми женскими протестами. Представительниц слабого пола и их политическую демонстрацию вышли поддержать также много мужчин и звезд.

В частности, в толпе протестующих было замечено и родственника новоизбранного президента США.


Среди участников марша в розовых шапках попал в объективы фотокамер деверь президента – Джошуа Кушнер, который приходится родным братом Джареду Кушнеру, зятю Дональда Трампа, а отныне и советнику президента США. СМИ отмечают, что брат зятя Трампа во время его президентской кампании воздерживался от какого-либо участия в политике.

Компрометирующий снимок опубликовал репортер Бенджамин Фрид.

Однако, как отмечает издание Washingtonian, другим участникам марша Джошуа Кушнер сказал, что просто "наблюдает".
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