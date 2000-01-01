23.01 13:27 MIGnews.com

Семья Нетаниягу получила подарков на 700 тысяч шекелей

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Журналист второго канала израильского ТВ Арнон Абрамович в интервью радио 103FM сказал, что из заявления начальника полиции Израиля Рони Альшейха можно сделать вывод о том, что полиция практически завершила сбор доказательств и улик по делу о получении семьей Нетаниягу подарков от бизнесменов в Израиле и за рубежом.Абрамоич заявил: “Это пока еще никто ясным образом не сформулировал, но существуют очень большие шансы на то, что по “делу 1000”, которое я называю “делом жадности” будет выдвинуто обвинительное заключение”.Далее Абрамович сказал: “Насколько мне известно есть расписки, чеки, счета , копии банковских переводов о подарках и различных привилегиях, полученных семейством Нетаниягу на общую сумму 700 тысяч шекелей за последние несколько лет от Мильчана и от других. Мильчан центральная, но не единственная фигура в этом деле”.Абрамович подчеркнул, что ему известно “далеко не все”, и что в реальности Нетаниягу мог получить гораздо больше.На вопрос о том, как Нетаниягу может продолжать работать в качестве главы правительства работы Абрамович ответил: “Как это может продолжаться? - Также, как это продолжается сегодня. Через две-три недели исполнится 11 лет как Нетаниягу стоит во главе правительства. Он мог бы сказать себе: довольно, более чем достаточно. Если бы он это сделал, мы бы наверное и никогда не узнали об этих делах. Их бы закрыли”.Абрамович продолжил свою мысль: “Фон Клаузевиц писал, что в войне главное - установить ту линию, на которой ты останавливаешься. Не линию, с которой ты начинаешь, и не то, как ты ведешь войну. Нетаниягу, в течение этого десятилетия в качестве премьер-министра, мог бы сказать себе - довольно - и сохранить себя от критики проведения “Нерушимой Скалы” и от всех этих дел”.