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Жестче, чем “инструкция Ганнибал”: новый приказ ЦАХАЛа 23.01 12:27   MIGnews.com

Жестче, чем “инструкция Ганнибал”: новый приказ ЦАХАЛа

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о том, что в ЦАХАЛе приняты новые инструкции на случай захвата заложников и пленных из числа военнослужащих.

Новый приказ заменяет так называемую “инструкцию Ганнибал”, принятую в середине 90-х годов. Согласно “инструкции Ганнибал”, ЦАХАЛу разрешалось открывать огонь по лицам, захватившим заложникам даже в случае, если это угрожало жизни пленных.

“Инструкция Ганнибала” была отменена в июне 2016 года. Новый приказ не смягчает, а еще более ужесточает действия ЦАХАЛа в случае захвата пленных.

Согласно новому приказу, название которого остается секретным, солдатам разрешено “применять неограниченную силу” и стрелять в направлении израильской территории в случае захвата заложников.

Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать сообщение о новом приказе.
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