Жестче, чем “инструкция Ганнибал”: новый приказ ЦАХАЛа
Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о том, что в ЦАХАЛе приняты новые инструкции на случай захвата заложников и пленных из числа военнослужащих.
Новый приказ заменяет так называемую “инструкцию Ганнибал”, принятую в середине 90-х годов. Согласно “инструкции Ганнибал”, ЦАХАЛу разрешалось открывать огонь по лицам, захватившим заложникам даже в случае, если это угрожало жизни пленных.
“Инструкция Ганнибала” была отменена в июне 2016 года. Новый приказ не смягчает, а еще более ужесточает действия ЦАХАЛа в случае захвата пленных.
Согласно новому приказу, название которого остается секретным, солдатам разрешено “применять неограниченную силу” и стрелять в направлении израильской территории в случае захвата заложников.
Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать сообщение о новом приказе.