23.01 13:37 MIGnews.com

СМИ узнали о первых шагах Трампа на посту президента США

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В ближайшие дни Трамп намерен добиться утверждения Сенатом ряда членов своей администрации, провести переговоры по вопросам внешней торговли и издать первые указы, которые будут касаться вопросов торговли и иммиграции, в том числе ужесточении правил депортации нелегальных иммигрантов из страны. Об этом пишет The Wall Street Jouгnal со ссылкой на представителей Белого дома.Так, сегодня Сенат будет голосовать по предложенной Трампом кандидатуре Майка Помпео на пост главы ЦРУ, в течение недели должны быть утверждены главы министерств энергетики, жилищного строительства и городского развития и, возможно, еще ряда ведомств.Первым иностранным лидером, которого примет Трамп, станет в пятницу, 27 января, премьер Великобритании Тереза Мэй. "У нас будет возможность обсудить наши возможные будущие торговые отношения", — сказала Мэй, комментируя свои планы в Вашингтоне.31 января планируется встреча Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Еще одну встречу Трамп проведет с канадским премьером Джастином Трюдо.По данным Bloomberg, сегодня Трамп встретится с включенными в число членов его консультативного совета представителями бизнеса, в частности, с главой Dow Chemical Эндрю Ливерисом.