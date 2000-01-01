23.01 11:57 MIGnews.com

Дочь Хиллари Клинтон поддержала 10-летнего сына Трампа

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Дочь экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон вступилась за младшего сына победившего ее мать республиканца Дональда Трампа. Челси Клинтон считает, что Бэррон Трамп незаслуженно стал объектом интернет-травли.Пост в защиту 10-летнего сына президента Челси опубликовала на своей странице в соцсети Facebook."Бэррон Трамп заслуживает необходимую каждому ребенку возможность быть просто ребенком", - написала она, в то же время упрекнув его отца в том, что он ведет вредную политику в отношении детей.Юзеры поддержали 36-летнюю дочь Хиллари и Билла Клинтонов, назвав ее слова тем, что должна была сказать "женщина, которая выросла в Белом доме".Стоит отметить, что журналисты устроили интернет-травлю Беррона Трампа за его, на их взгляд, неподобающее поведение на инаугурации отца, где мальчик выглядел "сонным и отрешенным". Кроме того, не пришлось репортерам по вкусу и то, что, несмотря на весь официоз, 10-летний Бэррон решил поиграть перед камерами со своим племянником – сыном-грудничком своей единокровной сестры Иванки Трамп.Некоторые любители различных теорий заговора даже предположили, что президент Трамп скрывает то, что его сын болен аутизмом.