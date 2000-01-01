23.01 11:32 MIGnews.com

Комиссия Кнессета - за публикацию отчета о Нерушимой Скале

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Подкомитет комиссии Кнессета по вопросам госконтроля склоняется к тому, чтобы поддержать публикацию доклада госконтролера, касательно операции "Нерушимая Скала", которую Армия обороны Израиля провела в секторе Газа в 2014 году.Как пишет Ynet, подкомитет состоит из пяти членов – 3 представителей коалиции и 2 от оппозиции. Несмотря на большинство коалиционных членов, издание утверждает, что скандальный отчет все же будет обнародован, не учитывая при этом интересы парламентского большинства.Оппозиционеры уже давно требуют обнародовать отчет, который может выставить политическое и военное командование страны в крайне невыгодном свете. Поддержку им может оказать парламентарий от партии Моше Кахлона."Я привержена лишь семьям погибших. Это единственное соображение, от которого я отталкивалась при голосовании, и я уверена, что существует также и широкий общественный интерес и огромное значения публикации отчета", - сказала изданию член подкомитета депутат от "Кулану" Мерав Бен-Ари.Обсуждение отчета состоится во вторник, 23 января. На нем будут подняты довольно деликатные темы, включая поведение членов Кабмина во время операции. Публикацию документа поддержали также и родственники похищенных израильских солдат – Адара Голдина и Орона Шауля.