Комиссия Кнессета - за публикацию отчета о Нерушимой Скале
Подкомитет комиссии Кнессета по вопросам госконтроля склоняется к тому, чтобы поддержать публикацию доклада госконтролера, касательно операции "Нерушимая Скала", которую Армия обороны Израиля провела в секторе Газа в 2014 году.
Как пишет Ynet, подкомитет состоит из пяти членов – 3 представителей коалиции и 2 от оппозиции. Несмотря на большинство коалиционных членов, издание утверждает, что скандальный отчет все же будет обнародован, не учитывая при этом интересы парламентского большинства.
Оппозиционеры уже давно требуют обнародовать отчет, который может выставить политическое и военное командование страны в крайне невыгодном свете. Поддержку им может оказать парламентарий от партии Моше Кахлона.
"Я привержена лишь семьям погибших. Это единственное соображение, от которого я отталкивалась при голосовании, и я уверена, что существует также и широкий общественный интерес и огромное значения публикации отчета", - сказала изданию член подкомитета депутат от "Кулану" Мерав Бен-Ари.
Обсуждение отчета состоится во вторник, 23 января. На нем будут подняты довольно деликатные темы, включая поведение членов Кабмина во время операции. Публикацию документа поддержали также и родственники похищенных израильских солдат – Адара Голдина и Орона Шауля.