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Flickr.com 23.01 11:59   MIGnews.com

Обама оставил в Овальном кабинете записку для Трампа

44-й президент США Барак Обама оставил новому американскому лидеру Дональду Трампу записку в Овальном кабинете. С посланием Трамп ознакомился, однако разглашать его содержание широкой публике отказался, сообщает New York Post.

"Это было очень мило» со стороны Обамы, - подметил Трамп. - Мы не сообщим прессе, что было в этом письме", добавил новый президент США.

Как сообщают СМИ, письмо, передаваемое от уходящего президента США преемнику на посту главы государства, является старой традицией Белого дома. Обычно послание оставляется в ящике рабочего стола Овального кабинета.

Трамп официально вступил в должность главы Соединенных Штатов Америки 20 января. Он стал 45-м президентом США.
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