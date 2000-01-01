23.01 11:59 MIGnews.com

Обама оставил в Овальном кабинете записку для Трампа

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44-й президент США Барак Обама оставил новому американскому лидеру Дональду Трампу записку в Овальном кабинете. С посланием Трамп ознакомился, однако разглашать его содержание широкой публике отказался, сообщает New York Post."Это было очень мило» со стороны Обамы, - подметил Трамп. - Мы не сообщим прессе, что было в этом письме", добавил новый президент США.Как сообщают СМИ, письмо, передаваемое от уходящего президента США преемнику на посту главы государства, является старой традицией Белого дома. Обычно послание оставляется в ящике рабочего стола Овального кабинета.Трамп официально вступил в должность главы Соединенных Штатов Америки 20 января. Он стал 45-м президентом США.