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YouTube 23.01 11:09   MIGnews.com

Делегации Дамаска и сирийской оппозиции начали переговоры

В столице Казахстана сегодня начались переговоры по Сирии.

Как сообщают РИА Новости, за стол переговоров в Астане сели делегации Дамаска и вооруженной оппозиции. Оппозицию на переговорах с официальным Дамаском представляют около 15 различных группировок.

Последние приготовления и консультации между заинтересованными сторонами шли до поздней ночи 22 января. По словам участники переговоров, они настроены на диалог, хотя и сложный.

К участникам встречи обратился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он выразил надежду, что встреча в Астане даст возможность создать условия для решения сирийского кризиса.
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