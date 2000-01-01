23.01 11:09 MIGnews.com

Делегации Дамаска и сирийской оппозиции начали переговоры

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В столице Казахстана сегодня начались переговоры по Сирии.Как сообщают РИА Новости, за стол переговоров в Астане сели делегации Дамаска и вооруженной оппозиции. Оппозицию на переговорах с официальным Дамаском представляют около 15 различных группировок.Последние приготовления и консультации между заинтересованными сторонами шли до поздней ночи 22 января. По словам участники переговоров, они настроены на диалог, хотя и сложный.К участникам встречи обратился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он выразил надежду, что встреча в Астане даст возможность создать условия для решения сирийского кризиса.