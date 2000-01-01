23.01 10:23 MIGnews.com

Израиль - суверенное государство, а не звезда на флаге США

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Министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль ("Еврейский дом") раскритиковал военно-политический кабинет за решение перенести обсуждение законопроект о расширении израильского суверенитета на Маале-Адумим до личной встречи премьер-министр Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.Об этом он заявил в радиоэфире "Галей ЦАХАЛ" 23 января, выразив скептическое отношение и к другой инициативе правительства – разрешить строительство нового жилья в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии."Давайте не забегать наперед, а будем судить по фактическим результатам. На сегодняшний день правительство не начало ещеникаких тендеров", - сказал он.Ариэль считает ошибочным решение отложить аннексию Маале-Адумим, потому что Израиль – суверенное государство и не обязано координировать свои действия со внешними силами."Белый дом сказал нам не удивлять их. Но мы не собирались никого удивлять, лишь заявили о планах сделать это. Мы суверенное государство, а не 51-я звезда на американском флаге. Мы должны аннексировать Маале-Адумим, потому что он наш. Граждане, живущие в Иудее и Самарии, заслуживают тех же самых прав, которые предоставляются жителям любой другой части страны", - подчеркнул министр.