22.12 10:26 MIGnews.com

Мандельблитт ответил МУС на "военные преступления"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт "решительно отвергает" заявление прокурора Международного уголовного суда, будто есть основание для начала расследования "военных преступлений" в Газе.О его реакции сообщает Haaretz."Государство Израиль является демократической, законопослушной страной, которая привержена соблюдению норм международного права и гуманитарных ценностей и содействует их продвижению", – подчеркнул Мандельблитт.Ранее он также заявил, что МУС в Гааге не имеет полномочий решать, являются ли законными поселения в Иудее и Самарии. По его словам, это ПА подтолкнула суд на соответствующий шаг "по политическим вопросам, которые должны быть разъяснены путем переговоров, а не по уголовным делам".Напомним, что негодование в Израиле вызвало заявление прокурора МУС, что у нее есть основания для расследования предполагаемых "военных преступлений" на территориях, контролируемых ПА.