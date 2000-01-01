Мандельблитт ответил МУС на "военные преступления"
Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт "решительно отвергает" заявление прокурора Международного уголовного суда, будто есть основание для начала расследования "военных преступлений" в Газе.
О его реакции сообщает Haaretz.
"Государство Израиль является демократической, законопослушной страной, которая привержена соблюдению норм международного права и гуманитарных ценностей и содействует их продвижению", – подчеркнул Мандельблитт.
Ранее он также заявил, что МУС в Гааге не имеет полномочий решать, являются ли законными поселения в Иудее и Самарии. По его словам, это ПА подтолкнула суд на соответствующий шаг "по политическим вопросам, которые должны быть разъяснены путем переговоров, а не по уголовным делам".
Напомним, что негодование в Израиле вызвало заявление прокурора МУС, что у нее есть основания для расследования предполагаемых "военных преступлений" на территориях, контролируемых ПА.