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Мандельблитт ответил МУС на `военные преступления` | Фото:22.12 10:26   MIGnews.com

Мандельблитт ответил МУС на "военные преступления"

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт "решительно отвергает" заявление прокурора Международного уголовного суда, будто есть основание для начала расследования "военных преступлений" в Газе.

О его реакции сообщает Haaretz.

"Государство Израиль является демократической, законопослушной страной, которая привержена соблюдению норм международного права и гуманитарных ценностей и содействует их продвижению", – подчеркнул Мандельблитт.

Ранее он также заявил, что МУС в Гааге не имеет полномочий решать, являются ли законными поселения в Иудее и Самарии. По его словам, это ПА подтолкнула суд на соответствующий шаг "по политическим вопросам, которые должны быть разъяснены путем переговоров, а не по уголовным делам".

Напомним, что негодование в Израиле вызвало заявление прокурора МУС, что у нее есть основания для расследования предполагаемых "военных преступлений" на территориях, контролируемых ПА.


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