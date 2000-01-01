В Хорватии стартовали выборы президента

В Хорватии 22 декабря стартовали выборы президента, на пост которого претендуют 11 кандидатов.
Избирательные участки, которых насчитывается 6545, будут работать до 19:00.
Одним из фаворитов является действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, которую поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС).
Также шансы на победу есть у бывшего премьер-министра, выдвиженца от оппозиционной "Социал-демократической партии" Зорана Милановича. Избиратели также проявляют симпатии музыканту Мирославу Шкоро, который выдвинулся как независимый кандидат
Последние опросы показали, что Миланович сохраняет небольшой отрыв от конкурентов – 24,3%, Грабар-Китарович отстает на 0,1%, а Шкоро – 18%.
Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, через 14 дней состоится второй тур, в который пройдут два претендента с наибольшим количеством голосов.