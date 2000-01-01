22.12 10:06 MIGnews.com

В Хорватии стартовали выборы президента

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В Хорватии 22 декабря стартовали выборы президента, на пост которого претендуют 11 кандидатов.Избирательные участки, которых насчитывается 6545, будут работать до 19:00.Одним из фаворитов является действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, которую поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС).Также шансы на победу есть у бывшего премьер-министра, выдвиженца от оппозиционной "Социал-демократической партии" Зорана Милановича. Избиратели также проявляют симпатии музыканту Мирославу Шкоро, который выдвинулся как независимый кандидатПоследние опросы показали, что Миланович сохраняет небольшой отрыв от конкурентов – 24,3%, Грабар-Китарович отстает на 0,1%, а Шкоро – 18%.Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, через 14 дней состоится второй тур, в который пройдут два претендента с наибольшим количеством голосов.