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В Хорватии стартовали выборы президента | Фото:22.12 10:06   MIGnews.com

В Хорватии стартовали выборы президента

В Хорватии 22 декабря стартовали выборы президента, на пост которого претендуют 11 кандидатов.

Избирательные участки, которых насчитывается 6545, будут работать до 19:00.

Одним из фаворитов является действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, которую поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС).

Также шансы на победу есть у бывшего премьер-министра, выдвиженца от оппозиционной "Социал-демократической партии" Зорана Милановича. Избиратели также проявляют симпатии музыканту Мирославу Шкоро, который выдвинулся как независимый кандидат

Последние опросы показали, что Миланович сохраняет небольшой отрыв от конкурентов – 24,3%, Грабар-Китарович отстает на 0,1%, а Шкоро – 18%.

Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, через 14 дней состоится второй тур, в который пройдут два претендента с наибольшим количеством голосов.


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