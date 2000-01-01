22.12 09:01 MIGnews.com

Мандельблитт обвинен в сливе информации Дане Вайс

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Адвокат Яаков Коэн подал заявление с требованием возбудить уголовное дело против юридического советника правительства Авихя Мандельблитта по обвинению в том, что тот слил материалы расследований дел Нетаниягу журналистке 12-го канала израильского ТВ Дане Вайс.Заявление подано главе генеральной прокуратуры Израиля, назначение которого сорвано Мандельблиттом.19 января 2019 года Дана Вайс встреачалась с Мандельблиттом в процессе подготовке большого материала о делах Нетаниягу. Эта встреча не была указана в официальном журнале встреч Мандельблитта. Это вызвало большое возмущение среди правых, в том числе повлекло за собой открытую критику со стороны Нетаниягу. В результате Мандельблитт резко сократил количество встреч с представителями прессы - в журнале зарегистрированы всего шесть с начала и до июля 2019 года. Ранее министерство юстиции отказалось предоставить журналисту Амиру Леви информацию о встречах Мандельблитта с Вайс.