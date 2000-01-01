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Мандельблитт встречался с журналистами 71 раз 22.12 08:07   MIGnews.com

Мандельблитт встречался с журналистами 71 раз

Журналист Эли Ципори, близкий к семье Нетаниягу, опубликовал материал о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт встречался с журналистами накануне вынесения обвинительного заключения против премьер-министра 71 раз.

Материал Ципори называется “Источник слива номер один”.

Ципори изучил дневник встреч юридического советника, находящийся в свободном доступе на сайте министерства юстиции. С февраля 2016 по февраль 2019 Мандельблитт встречался с журналистами 71 раз. Несмотря на методичное перечисление рандеву, юридический советник не пишет с журналистом какого СМИ он конкретно встречался, и обозначает все подобные события как “встреча с представителем прессы”.

Необходимо отметить, что здесь не учтены телефонные разговоры Мандельблитта с журналистами.

Ципори пишет: “Нет никаких сомнений в том, что во время этих встреч Мандельбитт инструктировал журналистов о ходе расследований дел Нетаниягу и сливал им их детали - так, как они изложены в репортажах Амнона Абрамовича, Даны Вайс, Гая Пелега, Авиада Гликмана и других.  Именно это является основанием того, что Мандельблитт наотрез отказывается проводить расследованием “сливов” в делах Нетаниягу, а также отказал в запросе министра юстиции Амира Оханы о тесте на детекторе лжи для высшего руководства прокуратуры”.


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