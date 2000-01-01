23.12 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Мандельблитт встречался с журналистами 71 раз
. Эту информацию опубликовал журналист Эли Ципори, близкий к семье Нетаниягу.
"Кандидат" Мандельблитта закрыл дело против него в 2015
. Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль рассказал новые подробности о карьере юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.
Алекс Кушнир подал жалобу начальнику охраны Кнессета
. Депутат Кнессета Алекс Кушнир подал жалобу начальнику охраны Кнессета на действия ряда активистов Ликуда.
Европу накрыл мощный шторм: гибнут люди
. На Европу в выходные обрушился мощный шторм "Эльза", охвативший Испанию, Португалию и Францию.
БАГАЦ обсуждает вопрос о допуске Нетаниягу к выборам
. Верховный суд собирается обсудить вопрос о том, может ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу сформировать новое правительство после предъявления ему обвинения в ряде дел о взяточничестве.
В центре Израиля пассажирский автобус влетел в остановку
. В воскресенье вечером, 22 декабря, в центре Израиля автобус врезался в автобусную остановку. Пострадали 25 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.
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