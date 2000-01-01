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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:23.12 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Мандельблитт встречался с журналистами 71 раз. Эту информацию опубликовал журналист Эли Ципори, близкий к семье Нетаниягу.

"Кандидат" Мандельблитта закрыл дело против него в 2015. Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль рассказал новые подробности о карьере юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.

Алекс Кушнир подал жалобу начальнику охраны Кнессета. Депутат Кнессета Алекс Кушнир подал жалобу начальнику охраны Кнессета на действия ряда активистов Ликуда.

Европу накрыл мощный шторм: гибнут люди. На Европу в выходные обрушился мощный шторм "Эльза", охвативший Испанию, Португалию и Францию.

БАГАЦ обсуждает вопрос о допуске Нетаниягу к выборам. Верховный суд собирается обсудить вопрос о том, может ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу сформировать новое правительство после предъявления ему обвинения в ряде дел о взяточничестве.

В центре Израиля пассажирский автобус влетел в остановку. В воскресенье вечером, 22 декабря, в центре Израиля автобус врезался в автобусную остановку. Пострадали 25 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.


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