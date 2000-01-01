22.12 19:34 MIGnews.com

Названа дата слушаний по петиции против Нетаниягу

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Верховный суд заявил, что на следующей неделе, 31 декабря, в 9 часов утра, пройдут слушания по рассмотрению петиции, в которой говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не вправе формировать следующее правительство.Ходатайство будет рассмотрено в коллегии из трех судей во главе с главным судьей Эстер Хайют, в состав которой войдут заместитель главного судьи Ханан Мельцер и судья Узи Фогельман.Ранее суд просил гюридического советника Авихай Мандельблита подготовить юридическое заключение по вопросу о праве Нетаниягу на возвращение на пост премьер-министра и передать его в суд не менее чем за 48 часов до слушания.