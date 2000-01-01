22.12 18:20 MIGnews.com

"Поведение юридического советника не помогает Лембергеру"

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Министр юстиции Амир Охана заявил, что, хотя все еще есть шанс, что заместитель государственного прокурора Шломо Лембергера заменит государственного прокурора Шая Ницана, "поведение юридического советника и других должностных лиц в министерстве юстиции, скажем, не помогают его шансам". Об этом он сказал в интервью радиостанции Kan Reshet Bet.Юридический советник правительства Авихай Мандельблит выступил против назначения Оханой заместителя прокурора Центрального округа Бен-Ари Гинзберг. Министр юстиции подчеркнул, что Лембергер все еще находится в списке кандидатов, но что "насильственное, недействительное поведение, мнение юридического советника, которое, на мой взгляд, неоправданно до крайности, не помогают его шансам.""Это не сводит его шансы на нет, но и не помогает."Охана добавил, что кандидаты на должность нуждаются в знаниях и опыте работы в криминальной системе. В интверью был поднят вопрос о том, что Лембергер имеет больше опыта, чем Бен-Ари Гинзберг, из-за позиций, которые он занимал. Охана ответил, что не собирается обсуждать конкретные имена."Я могу обсуждать или не обсуждать все, что я хочу", сказала Охана. "Вы можете делать то, что хотите, но я не собираюсь обсуждать конкретные имена других кандидатов, ни Лембергер и ни кого-либо еще. Мой выбор ясен."Существует предположение, что Охана выбрал Бен-Ари именно из-за того, что она недовольна высшим эшелоном государственной прокуратуры. Тем временем Мандельблит заявил, что Охане следует одобрить его выбор заместителя государственного прокурора Шломо Лембергера.