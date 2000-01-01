22.12 16:25 MIGnews.com

БАГАЦ обсуждает вопрос о допуске Нетаниягу к выборам

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Верховный суд собирается обсудить вопрос о том, может ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу сформировать новое правительство после предъявления ему обвинения в ряде дел о взяточничестве. Решение может привести к потенциальному столкновению между судебной и законодательной властью.Верховный суд принял ходатайство, о том, можно ли поручить члену Кнессета, которому предъявлено уголовное обвинение, создать правительство.Судьи заявили, что дебаты должны быть проведены "как можно раньше", и приказали юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту представить юридическое заключение в течение 48 часов.Мандельблит отказался сделать это.Любое решение о способности Нетаниягу сформировать правительство может серьезно пошатнуть подготовку к выборам 2 марта - третьим по счету за год.