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БАГАЦ обсуждает вопрос о допуске Нетаниягу к выборам | Фото:22.12 16:25   MIGnews.com

БАГАЦ обсуждает вопрос о допуске Нетаниягу к выборам

Верховный суд собирается обсудить вопрос о том, может ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу сформировать новое правительство после предъявления ему обвинения в ряде дел о взяточничестве. Решение может привести к потенциальному столкновению между судебной и законодательной властью.

Верховный суд принял ходатайство, о том, можно ли поручить члену Кнессета, которому предъявлено уголовное обвинение, создать правительство.

Судьи заявили, что дебаты должны быть проведены "как можно раньше", и приказали юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту представить юридическое заключение в течение 48 часов.

Мандельблит отказался сделать это.

Любое решение о способности Нетаниягу сформировать правительство может серьезно пошатнуть подготовку к выборам 2 марта - третьим по счету за год.


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