22.12 16:06 MIGnews.com

Обсуждение расследования МУС объявлено секретным

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В воскресенье, 22 декабря, правительство одобрило просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу классифицировать обсуждение вопроса о подготовке Международного уголовного суда к расследованию. МУС собирается рассмотреть "военные преступления Израиля на палестинских территориях".Также, было решено проводить дальнейшие обсуждения по этому вопросу в кабинете безопасности высокого уровня, сообщают израильские СМИ.Классификация была утверждена с помощью статьи Основных законов Израиля, позволяющих правительству считать некоторые обсуждения секретными и запретить их оглашение. Кабинет безопасности должен собраться позднее в воскресенье в министерстве иностранных дел для специального заседания по вопросу о действиях МУС, говорится в сообщениях.Два министра на условиях анонимности сообщили 12-му каналу, что распространение информации о действиях израильской стороны в этом вопросе может нанести ущерб национальным интересам. В минувшие выходные главный прокурор МУС объявил, что есть "основание" для изучения израильской политики урегулирования на Западном берегу, войне в Газе 2014 года, реакции Израиля на насильственные протесты на границе с Газой и нападения на мирных жителей со стороны ХАМАС и других палестинских террористических групп.Прокурор передал вопрос о расследовании в Гаагский трибунал для вынесения решения на конкретной территории.В начале заседания кабинета министров, Нетаниягу назвал решение МУС "абсудрным", обвинив суд в том, что он стал "оружием" против Израиля.Он также сказал, что США "борются с этими искажениями, этим несправедливостью и этой ложью", не вдаваясь в подробности. Администрация Трампа ранее угрожала суду санкциями и отказом в выдаче виз. 12-й канал в субботу сообщил, что Израиль все еще не решил, следует ли ему сотрудничать с досудебной палатой МУС в ближайшие 120 дней.Между тем, дипломатические источники пишут: "Сотрудничества с судом не будет ... конечно, нет, если в конечном итоге будет принято решение об открытии [официального] расследования".