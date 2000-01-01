Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Обсуждение расследования МУС объявлено секретным | Фото:22.12 16:06   MIGnews.com

Обсуждение расследования МУС объявлено секретным

В воскресенье, 22 декабря, правительство одобрило просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу классифицировать обсуждение вопроса о подготовке Международного уголовного суда к расследованию. МУС собирается рассмотреть "военные преступления Израиля на палестинских территориях".

Также, было решено проводить дальнейшие обсуждения по этому вопросу в кабинете безопасности высокого уровня, сообщают израильские СМИ.

Классификация была утверждена с помощью статьи Основных законов Израиля, позволяющих правительству считать некоторые обсуждения секретными и запретить их оглашение. Кабинет безопасности должен собраться позднее в воскресенье в министерстве иностранных дел для специального заседания по вопросу о действиях МУС, говорится в сообщениях.

Два министра на условиях анонимности сообщили 12-му каналу, что распространение информации о действиях израильской стороны в этом вопросе может нанести ущерб национальным интересам. В минувшие выходные главный прокурор МУС объявил, что есть "основание" для изучения израильской политики урегулирования на Западном берегу, войне в Газе 2014 года, реакции Израиля на насильственные протесты на границе с Газой и нападения на мирных жителей со стороны ХАМАС и других палестинских террористических групп.

Прокурор передал вопрос о расследовании в Гаагский трибунал для вынесения решения на конкретной территории.

В начале заседания кабинета министров, Нетаниягу назвал решение МУС "абсудрным", обвинив суд в том, что он стал "оружием" против Израиля.

Он также сказал, что США "борются с этими искажениями, этим несправедливостью и этой ложью", не вдаваясь в подробности. Администрация Трампа ранее угрожала суду санкциями и отказом в выдаче виз. 12-й канал в субботу сообщил, что Израиль все еще не решил, следует ли ему сотрудничать с досудебной палатой МУС в ближайшие 120 дней.

Между тем, дипломатические источники пишут: "Сотрудничества с судом не будет ... конечно, нет, если в конечном итоге будет принято решение об открытии [официального] расследования".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:06
Нетаниягу поддержал отмену праймериз на места в "Ликуде"
16:50
Россия и Китай против отправки помощи Сирии
16:46
Силы ливийского генерала Хафтара захватили турецкое судно
16:05
"МУС считает, что у Израиля жертв нет"
15:55
Огромную ледяную менору создали в Сибири к Хануке
15:49
Моди - Трамп - Нетаниягу: круговорот предвыборного плагиата
15:24
Малайзия становится воротами ХАМАСа в Азию
15:19
"Расследование МУС - дипломатический терроризм"
15:01
Европу накрыл мощный шторм: гибнут люди
14:44
В Австрии разбился самолет с семьей: есть жертва
14:30
Нетаниягу: израильско-арабские отношения потеплели
14:04
Грандиозный секс-скандал потряс хасидскую общину
13:52
"Лицемерие!" Нетаниягу объяснил обсурдность решения МУС
13:30
Уникальная операция по разгрузке вертолетов Ясур в Ашдоде  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus