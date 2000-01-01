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Моди - Трамп - Нетаниягу: круговорот предвыборного плагиата | Фото:22.12 15:49   MIGnews.com

Моди - Трамп - Нетаниягу: круговорот предвыборного плагиата

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выпустил новый предвыборный постер, которая напоминает рекламный продукт президента США Дональда Трампа. Черно-белая фотография Нетаниягу подписана на иврите: "Они преследуют не только меня, но и вас".

"Я просто стою на их пути", - говорится в сообщении.

Скорее всего, имеется в виду уголовные обвинения против главы "Ликуда", которые он отрицает и утверждает, что они являются частью "переворота" со стороны левых оппонентов, прокуроров, средств массовой информации и правоохранительных органов.

Однако у президента США Трампа уже был похожий постер, который он выложил в среду после вынесения ему импичмента Палатой представителей. "На самом деле они пришли не за мной, а за вами. Я просто на их пути".

Но круговорот рекламных повторений на этом не заканчивается. Идентичную рекламную кампанию можно найти у премьер-министра Индии Нарендры Моди, выпущенную раньше всех - текст сообщений совершенно одинаков. В отличие от Нетаниягу и Трампа, Моди не сталкивается ни с судебным, ни с политическим разбирательствами, которое может привести к его отстранению от должности. Хотя он в настоящее время имеет дело с массовыми протестами по поводу нового закона о гражданстве, который не распространяется на мусульман.




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