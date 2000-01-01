"Расследование МУС - дипломатический терроризм"

В воскресенье, 22 декабря, израильские официальные лица раскритиковали решение Международного уголовного суда начать расследование "военных преступлений Израиля против палестинцев", назвав его "дипломатическим терроризмом" и "оружием в политической войне".
Прокурор МУС Фату Бенсуда готовится открыть официальное расследование. Это решение закончить пять лет предварительных расследований против израильских сил. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал комментарии по этому поводу в начале еженедельного заседания кабинета министров.
"Несмотря на то, что мы движемся вперед в новых областях надежды и мира с нашими арабскими соседями, МУС в Гааге сделал шаг назад, он наконец стал оружием в политической войне против Государства Израиль", - сказал премьер-министр. "Решение прокурора против Израиля абсурдно".
"Кого они пытаются обвинить здесь? Иран? Турцию? Сирию? Нет - Израиль, единственную демократию на Ближнем Востоке. Это ужасное лицемерие."
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон также высказался против этого решения "Это дипломатический террор, который используется вместо переговоров", - сказал Данон в интервью Ynet. "Палестинцы используют все доступные им инструменты, чтобы вытеснить Израиль, и на этот раз это уголовный суд", - сказал он.
Посол заявил, что будет оказывать всевозможное давление на суд, чтобы процесс не перерос в обвинительный "Прокурор сказала, что передала решение в суд, который скажет, продолжать это дело или нет. Это оставило нам возможность, которую мы собираемся использовать."
Далее Данон сказал, что шаги, предпринятые палестинцами на международной арене, направлены на то, чтобы создать "заголовки", и "служат малой цели". "Положение палестинцев не улучшилось в последние годы в результате предпринятых ими шагов", - сказал он. "Поможет ли обвинение израильских солдат в военных преступлениях палестинцам? Нет."
Министр науки, технологий и космоса и депутат "Ликуда" Офир Акунис также высказались по этому поводу, назвав прокурора МУС "антисемитской".
Тем не менее, Саиб Эрекат, высокопоставленный чиновник ООП, приветствовал решение о проведении расследования, заявив, что палестинцы имеют право использовать все законные средства "для защиты себя".
"Согласно законам ООН, действия, предпринятые ЦАХАЛ в прошлом, считаются военными преступлениями".