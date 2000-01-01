22.12 15:19 MIGnews.com

"Расследование МУС - дипломатический терроризм"

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В воскресенье, 22 декабря, израильские официальные лица раскритиковали решение Международного уголовного суда начать расследование "военных преступлений Израиля против палестинцев", назвав его "дипломатическим терроризмом" и "оружием в политической войне".Прокурор МУС Фату Бенсуда готовится открыть официальное расследование. Это решение закончить пять лет предварительных расследований против израильских сил. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал комментарии по этому поводу в начале еженедельного заседания кабинета министров."Несмотря на то, что мы движемся вперед в новых областях надежды и мира с нашими арабскими соседями, МУС в Гааге сделал шаг назад, он наконец стал оружием в политической войне против Государства Израиль", - сказал премьер-министр. "Решение прокурора против Израиля абсурдно"."Кого они пытаются обвинить здесь? Иран? Турцию? Сирию? Нет - Израиль, единственную демократию на Ближнем Востоке. Это ужасное лицемерие."Посол Израиля в ООН Дэнни Данон также высказался против этого решения "Это дипломатический террор, который используется вместо переговоров", - сказал Данон в интервью Ynet. "Палестинцы используют все доступные им инструменты, чтобы вытеснить Израиль, и на этот раз это уголовный суд", - сказал он.Посол заявил, что будет оказывать всевозможное давление на суд, чтобы процесс не перерос в обвинительный "Прокурор сказала, что передала решение в суд, который скажет, продолжать это дело или нет. Это оставило нам возможность, которую мы собираемся использовать."Далее Данон сказал, что шаги, предпринятые палестинцами на международной арене, направлены на то, чтобы создать "заголовки", и "служат малой цели". "Положение палестинцев не улучшилось в последние годы в результате предпринятых ими шагов", - сказал он. "Поможет ли обвинение израильских солдат в военных преступлениях палестинцам? Нет."Министр науки, технологий и космоса и депутат "Ликуда" Офир Акунис также высказались по этому поводу, назвав прокурора МУС "антисемитской".Тем не менее, Саиб Эрекат, высокопоставленный чиновник ООП, приветствовал решение о проведении расследования, заявив, что палестинцы имеют право использовать все законные средства "для защиты себя"."Согласно законам ООН, действия, предпринятые ЦАХАЛ в прошлом, считаются военными преступлениями".