Нетаниягу: израильско-арабские отношения потеплели
В отношениях между Израилем и арабскими странами наметилось заметное "потепление".
Об этом рассказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, напомнив о заявлении главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов.
"Вчера члены правительства увидели еще одно публичное выражение потепления израильско-арабских отношений. Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Зиад говорил о новом союзе на Ближнем Востоке – об израильско-арабском союзе! Это – прямой результат нашей политики, которая делает Израиль растущей силой в ближневосточном регионе и растущей же силой в мире", – заявил Нетаниягу.
Премьер-министр добавил, что не может рассказать обо всех действиях, которые совершались за последние годы, чтобы наладить связь.
"Я могу только сказать, что это заявление является результатом многих контактов и больших усилий", – резюмировал Нетаниягу.