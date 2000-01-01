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Нетаниягу: появился израильско-арабский союз | Фото:22.12 14:30   MIGnews.com

Нетаниягу: израильско-арабские отношения потеплели

В отношениях между Израилем и арабскими странами наметилось заметное "потепление".

Об этом рассказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, напомнив о заявлении главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

"Вчера члены правительства увидели еще одно публичное выражение потепления израильско-арабских отношений. Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Зиад говорил о новом союзе на Ближнем Востоке – об израильско-арабском союзе! Это – прямой результат нашей политики, которая делает Израиль растущей силой в ближневосточном регионе и растущей же силой в мире", – заявил Нетаниягу.

Премьер-министр добавил, что не может рассказать обо всех действиях, которые совершались за последние годы, чтобы наладить связь.

"Я могу только сказать, что это заявление является результатом многих контактов и больших усилий", – резюмировал Нетаниягу.


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