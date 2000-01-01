22.12 14:04 MIGnews.com

Грандиозный секс-скандал потряс хасидскую общину

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Газета Гаарец опубликовала материалы о секс-скандале среди хасидов Гур.Один из членов общины, С., утверждает, что подвергся сексуальному насилию со стороны раввина Авраама Мордехая Альтера - сына лидера общины, раввина Яакова Арье Альтера.С.говорит:”Даже спустя много лет, женившись, я не могу об этом забыть. Они не говорят о таких вещах в Гур. Наш величайший позор в том, что мы об этом не говорим. Все молчат”.С. и еще один член Гур утверждают, что подверглись сексуальным атакам со стороны Альтера-младшего 20 лет назад в йешиве Нер Исраэль.Адмор Яаков Арье Альтер и его сын наотрез опровергают обвинения.Адмор получил информацию о сексуальных атаках своего сына совсем недавно. Он является одной из важнейших фигур в ультра-ортодоксальной общине Израиля. Адмор приказал немедленно удалить сына из йешивы.О деле, однако, не сообщили властям, и жертвам нападений не оказана никакая помощь. Секта якобы заплатила сотни тысячи шекелей ради того, чтобы замять дело.Жертвы заявили Гаарец, что более всего боятся той цены, которую им придется заплатить в случае, если их имена будут опубликованы6 “Если мое имя станет достоянием гласности, я подвергнусь личному риску. Я не могу поставить в опасность себя и мою семью. У меня кошмары от того, что я только начинаю думать об этом”.Альтер-младший - старший из девяти детей адмора, пользуется особым статусом в йешиве. Он не занимает никакой официальной позиции, но дает урок Торы в Неделю. С. говорит: “Он считается очень спиритуальной фигурой. Все на него смотрят”.С. утверждает, что когда ему было 16, Альтер заперся с ним в комнате, начал целовать, бить по щекам и спустил штаны, попытавшись изнасиловать. Альтер не выпустил С. из комнаты до тех пор , пока тот не поклялся, что никому ничего не расскажет. С. говорит: “У меня не было другого выхода”.Через год С. узнал об еще одном мальчике, которого атаковал Альтер. Вторую жертву зовут А. А. рассказывает: “Учиться с Альтером считалось великой честью. По приказу Адмора, в йешиве выделили специальную комнату, где он занимался с избранными учениками. Он однажды комнату запер и начал меня тискать. Мне удалось вырваться. Я был так напуган, но я также не понимал, что произошло. Я не понял, чего он точно хотел”.После вторичного нападения Альтера А. удалось сбежать и рассказать о нападении другим раввинам. Те приказали ему прекратить всякие контакты с Альтером и никому никогда не рассказывать о том, что произошло.Ответственный за “благопристойность” в общине Гур, раввин Авраам Йосеф Иренштейн, который якобы принимал решение по делу А. все отрицает: “Ничего подобного не случалось. Это - полный нонсенс. Есть люди, которые ищут, как причинить вред хасидим Гур. Он - праведный еврей. Ни один студент не скажет, что тот его тронул, и если скажет это значит, что такой студент - лжец”.