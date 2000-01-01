22.12 13:52 MIGnews.com

"Лицемерие!" Нетаниягу объяснил обсурдность решения МУС

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Решение Международного уголовного суда по поводу расследования "военных преступлений" Израиля является абсурдным сразу по трем причинам.Такое заявление 22 декабря сделал премьер-министр Биньямин Нетаняигу на открытии заседания."Международный уголовный суд в Гааге снова предпринимает шаги против нас. В пятницу стало, наконец, ясно, что он стал оружием в политической войне против государства Израиль. Решение против Израиля является сосредоточьем сразу трех абсурдов: первый – решение полностью противоречит основным принципам самого трибунала. Международный трибунал был создан после зверств Второй мировой войны, особенно ужасающих злодеяний, совершенных в отношении нашего народа, и призван решать проблемы, поднятые государствами. Он предназначен для того, чтобы делать это в странах, которые не имеют реальных правовых систем, какие есть в западном мире", –сказал Нетаниягу.По его словам, в МУС приняли иск палестинцев, которые не имеют своего государства, и обвинили единственную ближневосточную демократию."Второй абсурд – решение идет вразрез с исторической правдой. Оно работает против права евреев поселиться на еврейской родине. Делать тот факт, что евреи живут в своей стране "военным преступлением", – это абсурд, который трудно себе даже вообразить, насколько он велик и нелеп. Третий абсурд – решение противоречит современной истине. Кого они обвиняют? Иран? Турцию? Сирию? Нет, Израиль – единственную демократию на Ближнем Востоке. Это – вопиющее лицемерие", – подчеркнул он.По словам премьер-министра, Израиль продолжит борьбу с абсурдом, защищать свои права и историческую правду.