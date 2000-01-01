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Встречи с 71 журналистом: с кем не говорит Мандельблитт 22.12 13:16   MIGnews.com

Встречи с 71 журналистом: с кем не говорит Мандельблитт

Редактор портала 0404 Боаз Голан, отреагировал на статью Эли Ципори о том, что в период перед принятием решения по делам против Нетаниягу юридический советник правительства Авихай Мандельблитт провел 71 встречу с журналистами.

Поскольку в дневнике юридического советника данные события обозначены лишь как “встречи с представителями прессы” и Мандельблитт желает “сохранить неопредленность” по вопросу о том, с кем именно он встречался, Голан решил провести собственное мини-расследование, и выяснить с кем Мандельблитт не встречался.

Голан опросил наиболее видных израильских журналистов правого направления. Вот каковы результаты опроса:

Эрель Сегаль: “Никогда не встречался”

Шимон Риклин: “Вообще нет”

Яаара Зэрэд: “Нет”

Эли Ципори: “Ясно, что нет”

Амир Ивги: “Вообще нет”

Инон Магаль: Нет”

Яаков Бардуго: “нет, хотя я и просил о встрече”

Амит Сегаль: Один или два раза”.

Голан пишет: “Ваш покорный слуга, Боаз Голан также ни разу не удостоился чести присутствовать на брифинге юридического советника Мандельблитта”.

Голан утверждает, что его расследование ясно демонстрирует - “Мандельблитт предпочитает вчстречи с журналистами тех изданий, которые обеспечат благоприятное освещение его деятельности в прессе. Подобные встречи поднимают серьезные опасения получения взятки в виде благоприятного освещения и требуют проведения расследования”.

Журналист Эли Ципори, близкий к семье Нетаниягу, опубликовал материал о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт встречался с журналистами накануне вынесения обвинительного заключения против премьер-министра 71 раз.

Материал Ципори называется “Источник слива номер один”.

Ципори изучил дневник встреч юридического советника, находящийся в свободном доступе на сайте министерства юстиции. С февраля 2016 по февраль 2019 Мандельблитт встречался с журналистами 71 раз. Несмотря на методичное перечисление рандеву, юридический советник не пишет с журналистом какого СМИ он конкретно встречался, и обозначает все подобные события как “встреча с представителем прессы”.

Необходимо отметить, что здесь не учтены телефонные разговоры Мандельблитта с журналистами.

Ципори пишет: “Нет никаких сомнений в том, что во время этих встреч Мандельбитт инструктировал журналистов о ходе расследований дел Нетаниягу и сливал им их детали - так, как они изложены в репортажах Амнона Абрамовича, Даны Вайс, Гая Пелега, Авиада Гликмана и других. Именно это является основанием того, что Мандельблитт наотрез отказывается проводить расследованием “сливов” в делах Нетаниягу, а также отказал в запросе министра юстиции Амира Оханы о тесте на детекторе лжи для высшего руководства прокуратуры”.

19 января 2019 года Дана Вайс встреачалась с Мандельблиттом в процессе подготовке большого материала о делах Нетаниягу. Эта встреча не была указана в официальном журнале встреч Мандельблитта. Это вызвало большое возмущение среди правых, в том числе повлекло за собой открытую критику со стороны Нетаниягу. В результате Мандельблитт резко сократил количество встреч с представителями прессы - в журнале зарегистрированы всего шесть с начала и до июля 2019 года. Ранее министерство юстиции отказалось предоставить журналисту Амиру Леви информацию о встречах Мандельблитта с Вайс.


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