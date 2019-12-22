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22.12 12:42   MIGnews.com

Алекс Кушнир подал жалобу начальнику охраны Кнессета

Депутат Кнессета Алекс Кушнир подал жалобу начальнику охраны Кнессета на действия ряда активистов Ликуда.

На прошлой неделе в израильских социальных сетях начали активно продвигать клип, снятый перед сентябрьскими выборами с участием Кушнира, в котором тот сообщает избирателям о том, что они “кормят миллион харедим”.

Это породило большую негативную реакцию в сетях. Среди прочего активисты Ликуда начали распространять ролик, в котором Кушнира сравнивают с Гитлером.





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