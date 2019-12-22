22.12 12:42 MIGnews.com

Алекс Кушнир подал жалобу начальнику охраны Кнессета

ח"כ אלכס קושניר מישראל ביתנו הגיש תלונה לקצין הכנסת על כך שפעילי ליכוד מפיצים סרטון המשווה בינו לבין היטלר. נאמר לו שקצין הכנסת מעביר את החומר למשטרה@yaara_shapira pic.twitter.com/k7FxAdFFXg — כאן חדשות (@kann_news) December 22, 2019

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Депутат Кнессета Алекс Кушнир подал жалобу начальнику охраны Кнессета на действия ряда активистов Ликуда.На прошлой неделе в израильских социальных сетях начали активно продвигать клип, снятый перед сентябрьскими выборами с участием Кушнира, в котором тот сообщает избирателям о том, что они “кормят миллион харедим”.Это породило большую негативную реакцию в сетях. Среди прочего активисты Ликуда начали распространять ролик, в котором Кушнира сравнивают с Гитлером.