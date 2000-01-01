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`МУС считает, что у Израиля жертв нет` | Фото:22.12 16:05   MIGnews.com

"МУС считает, что у Израиля жертв нет"

Заместитель генерального прокурора по международному праву Рой Шендорф заявил, что прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила несправедливое решение о расследовании "военных преступлений" со стороны Израиля.

В интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ он объяснил, что МУС имеет однобокое представление о ситуации.

"В описании прокурора нет жертв со стороны Израиля, нет террора, есть только палестинское повествование, которое пытается свалить ответственность за Израиль. Очень разочаровывает, что иск позволяет МУС стать политическим инструментом против Израиля", – объяснил он.

По словам Шендорфа, истец в гаагском суде пристрастен к Израилю, о чем станет понятно любому разумному человеку, читающему отчет.

"Прокурор рассматривает, по ее мнению, преступления с израильской стороны и игнорирует преступления с палестинской стороны", – констатировал он.


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