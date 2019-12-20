22.12 11:21 MIGnews.com

"Кандидат" Мандельблитта закрыл дело против него в 2015

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Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль рассказал новые подробности о карьере юридического советника правительства Авихая Мандельблитт и назвал истинные причины того, что тот “зарубил” назначение на пост и.о. генерального прокурора кандидатуру Орли Бен-Ари Гинзберг.Сегаль утверждает, что Мандельблитт ничего не имеет против Орли Бен-Ари - он просто поддерживает другого (и единственного кандидата) - заместителя генерального прокурора Шломо Ламбергера.Ламбергер четыре года назад принял решение о прекращении расследования против Мандельблитта в рамках “дела Харпаза”.Сегаль говорит: “Проблема с Бен-Ари в том, что ее назначение определено как “полукоррупционное” “по словам высокопоставленных сотрудников прокуратуры”. Я хотел бы знать, кто эти “высокопоставленные сотрудники”. Схватка за пост и.о. генерального прокурора в последние недели превратилась в настоящее поле сражения, но никто не рассматривает самый интересный ее аспект - а именно. Отношения между заместителем генерального прокурора Шломо Ламбергером и юрддичиеским советником Авихаем Мандельблиттом. В конечном итоге, Мандельблит “совершает суицид” ради того, чтобы назначить Ламбергера. Не из-за того, что он против Бен-Ари, но именно из-за того что он поддерживает только своего кандидата, и здесь - весь смысл этой истории”.Четыре года назад дело против Мандельблитта, расследовавшееся в рамках аферы Харпаза было закрыто. Следует отметить, что полиция рекомендовала отдать Мандельблитта под суд. В ходе внутренних дебатов, прокуроры хотели закрыть дело на основании отсутствия доказательств. В этом случае, однако, Мандельблитта не могли назначить на пост юридического советника правительства. Ему было необходимо полное оправдание.Человеком, возглавившим группу, требовавшую закрыть дело против Мандельблитта из-за отсутствия доказательств был Шломо Ламбергер, сегодня - заместитель генерального прокурора по криминальным делам. После подачи петиции в БАГАЦ Мандельблитт был выбран на пост юридического советника, а в прокуратуре состоялась очень странная дискуссия.Во время внутренних дебатов Шай Ницан и Шломо Ламбергер обсуждали вопрос о том, каково будет наказание для их босса - Авихая Мандельблитта. Именно во время этого обсуждения позиция Ламбергера внезапно переменилась, и он потребовал закрыть дело против Мандельблитта “за отсутствием вины”.Амит Сегаль саркастически замечает: “Если Мандельблитт готов на самоубийство ради того, чтобы Ламбергер стал генеральным прокурором, и намекает на то, что иной выбор будет означать “конец демократии” - ему стоило бы раскрыть информацию об истинном характере отношений между ними”.Другие участники политического шоу на 12-м канале, в ходе которого Сегаль рассказал о закрытии дела против Мандельблитта немедленно возмутились и стали кричать, что журналист распространяет “теории конспирации”.Министерство юстиции так прокомментировало материал Сегаля: “Это - безосновательные утверждения, человеком, принявшим решение был Шай Ницан”.