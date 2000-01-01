22.12 11:10 MIGnews.com

Кац рассказал почему не сносят Хан эль-Ахмар

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац рассказал, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не выполнил предвыборного обещания о сносе незаконной бедуинской деревни Хан эль-Ахмар на Западном берегу.Кац сообщил, что снос Хан эль-Ахмар мог стать “последней соломинкой” для международного трибунала в Гааге, который намерен провести расследование израильских “военных преступлений” на палестинских территориях.Снос Хан эль-Ахмар был одобрен БАГАЦем.Кац сообщил в интервью радио КАН: “Люди кричат “Почему не снесли Хан эль-Ахмар?” Мы, на заседании кабинета безопасности, пришли к заключению о том, что эта проблема может оказаться решающим фактором в решении прокурора из Гамбии (Бенсуда) об открытии расследования против Израиля”.