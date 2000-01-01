22.12 11:01 MIGnews.com

Конфронтация Оханы и Мандельблитта возобновится

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Израильская пресса ожидает возобновления конфронтации между министром юстиции Амиром Оханой и юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом уже в начале текущей недели.После первого раунда - попытки назначения Оханой и.о. генерального прокурора, ожидается, что министр предложит нового кандидата.Охана ранее в интервью 12-му каналу израильского ТВ сообщил, что “противодействие Мандельблитта и давление со стороны судебной системы ожидалось, и что он “разочарован” отказом назначенной им Орли бен-Ари Гинзберг продолжать борьбу.Как ожидается, Мандельблитт, со своей стороны, извлечет уроки из допущенных им ошибок. Он предложит не одного подходящего , с его точки зрения, кандидата, но двух-трех, и среди них скорее всего будет женщина.Таким образом, Мандельблитт сделает вид, будто окончательное решение - за Оханой. Удовлетворит ли такой сценарий министра остается только гадать, но это представляется весьма сомнительным.Охана, в интервью Рине Мацлиах также отверг утверждения о том, что Мандельблитт с самого начала предложил “список” кандидатов. Охана сказал: Юридический советник очень четко обрисовал сферу экспертизы Шломо Лемберегра и заявил, что все, кто не обладает подобным опытом вряд ли будут назначены. После этого он назвал имена еще нескольких адвокатов - без соответствующего опыта в криминальных расследованиях, что являлось предварительным требованием”.