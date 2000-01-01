Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Конфронтация Оханы и Мандельблитта возобновится 22.12 11:01   MIGnews.com

Конфронтация Оханы и Мандельблитта возобновится

Израильская пресса ожидает возобновления конфронтации между министром юстиции Амиром Оханой и юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом уже в начале текущей недели.

После первого раунда - попытки назначения Оханой и.о. генерального прокурора, ожидается, что министр предложит нового кандидата.

Охана ранее в интервью 12-му каналу израильского ТВ сообщил, что “противодействие Мандельблитта и давление со стороны судебной системы ожидалось, и что он “разочарован” отказом назначенной им Орли бен-Ари Гинзберг продолжать борьбу.

Как ожидается, Мандельблитт, со своей стороны, извлечет уроки из допущенных им ошибок. Он предложит не одного подходящего , с его точки зрения, кандидата, но двух-трех, и среди них скорее всего будет женщина.

Таким образом, Мандельблитт сделает вид, будто окончательное решение - за Оханой. Удовлетворит ли такой сценарий министра остается только гадать, но это представляется весьма сомнительным.

Охана, в интервью Рине Мацлиах также отверг утверждения о том, что Мандельблитт с самого начала предложил “список” кандидатов. Охана сказал: Юридический советник очень четко обрисовал сферу экспертизы Шломо Лемберегра и заявил, что все, кто не обладает подобным опытом вряд ли будут назначены. После этого он назвал имена еще нескольких адвокатов - без соответствующего опыта в криминальных расследованиях, что являлось предварительным требованием”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:12
Конгресс заставляет Трампа восстановить помощь ПА
11:10
Кац рассказал почему не сносят Хан эль-Ахмар
10:36
Водитель грузовика на Алуф Саде: минивэн шел на обгон
10:26
Мандельблитт ответил МУС на "военные преступления"
10:06
В Хорватии стартовали выборы президента
09:44
Линия Тель-Авив-Иерусалим - хит сезона
09:22
ХАМАС требует "усилить борьбу" в Иудее и Самарии
09:01
Мандельблитт обвинен в сливе информации Дане Вайс
08:47
Бэнкси в Бейт-Лехем: рождественская сцена с дырой от снаряда
08:26
250 тысяч человек совершили алию за десять лет
08:14
Видео: страшная авария на перекрестке Алуф Саде  
08:07
Мандельблитт встречался с журналистами 71 раз
07:43
Эрекат: "затопим" МУС именами жертв Израиля
07:24
В Рамат-Гане столкнулись автобус и грузовик, двое погибших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus