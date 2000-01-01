22.12 06:35 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Отказ Бен-Ари Гинзберг от участия в "дьявольских плясках"
Заместитель прокурора центрального округа Орли Бен-Ари Гинзберг отказалась от назначения на должность и.о. генерального прокурора Израиля.
Санкции США против "Северного потока-2" вступили в силу
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, после чего автоматически вступило в силу положение о санкциях против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Член Кнессета: израильтян должны и будут судить в Гааге
Член Кнессета Юсеф Джабарин от "Объединенного Арабского Списка" прокомментировал решение международного трибунала в Гааге и реакцию на него в Израиле.
Протесты из-за транспорта в шаббат: есть задержанные
В Бней-Браке и Бейт-Шемеше состоялась очередная акция протеста против бесплатного общественного транспорта в шаббат – полиция использовала средства для разгона.
Охана: перед Бен-Ари положили заряженный пистолет
Министр юстиции Амир Охана прокомментировал отказ Орли Бен-Ари Гинзбург занять место и.о. генерального прокурора Израиля, сравнив давление на нее с заряженным пистолетом.
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