22.12 09:11 MIGnews.com
Министр обороны Британии: Черное море не принадлежит России
Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Черное море не принадлежит России.
Об этом в субботу, 22 декабря сообщает Reuters
.
Во время официального визита в Одессу Уильямсон также сказал, что визит в украинский порт британского корабля-разведчика HMS Echo в порт Одессы демонстрирует поддержку Лондона.
"Это не российское море, это международное море", - подчеркнул он.
По словам представителя Лондона, Великобритания и другие страны Запада, которые разделяют ее ценности, "должны стоять бок о бок с Украиной в трудные времена".
Кроме того, британский политик добавил, что действия России в Керченском проливе "не останутся без ответа".
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