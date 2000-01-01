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Министр обороны Британии: Черное море не принадлежит России | Фото:22.12 09:11   MIGnews.com

Министр обороны Британии: Черное море не принадлежит России


Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Черное море не принадлежит России.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает Reuters.

Во время официального визита в Одессу Уильямсон также сказал, что визит в украинский порт британского корабля-разведчика HMS Echo в порт Одессы демонстрирует поддержку Лондона.

"Это не российское море, это международное море", - подчеркнул он.

По словам представителя Лондона, Великобритания и другие страны Запада, которые разделяют ее ценности, "должны стоять бок о бок с Украиной в трудные времена".

Кроме того, британский политик добавил, что действия России в Керченском проливе "не останутся без ответа".


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