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Мэттис отменил визит в Израиль после заявления об отставке | Фото:22.12 07:54   MIGnews.com

Мэттис отменил визит в Израиль после заявления об отставке

Министр обороны США Джеймс Мэттис отменил поездку в Израиль, запланированную на следующую неделю, после подачи заявления об отставке после решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает 10-й канал ИТВ, передает The Times of Israel.

По данным израильского телевидения, переговоры Мэттиса в Израиле были сосредоточены на Иране и Сирии.

Ранее Мэттис предупреждал, что уход американцев из Сирии будет "стратегической ошибкой".

Напомним, решение бывшего морского генерала уйти в отставку появилось после внезапного объявления Трампа в среду, что он выведет все американские войска из Сирии, подчеркнув, что они выполнили свою задачу по разгрому группировки джихадистов Исламского государства. Это требование было в значительной степени отклонено военными аналитиками и официальными лицами со всего мира.

Заявление американского лидера было встречено с глубокой обеспокоенностью в Израиле, поскольку присутствие США в Сирии рассматривается как препятствие для военных усилий Ирана в этой стране.

Известно, что должность главы американского оборонного ведомства Джим Мэттис оставит уже в феврале следующего года.


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