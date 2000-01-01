Мэттис отменил визит в Израиль после заявления об отставке
Министр обороны США Джеймс Мэттис отменил поездку в Израиль, запланированную на следующую неделю, после подачи заявления об отставке после решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.
По данным израильского телевидения, переговоры Мэттиса в Израиле были сосредоточены на Иране и Сирии.
Ранее Мэттис предупреждал, что уход американцев из Сирии будет "стратегической ошибкой".
Напомним, решение бывшего морского генерала уйти в отставку появилось после внезапного объявления Трампа в среду, что он выведет все американские войска из Сирии, подчеркнув, что они выполнили свою задачу по разгрому группировки джихадистов Исламского государства. Это требование было в значительной степени отклонено военными аналитиками и официальными лицами со всего мира.
Заявление американского лидера было встречено с глубокой обеспокоенностью в Израиле, поскольку присутствие США в Сирии рассматривается как препятствие для военных усилий Ирана в этой стране.
Известно, что должность главы американского оборонного ведомства Джим Мэттис оставит уже в феврале следующего года.