22.12 20:55 MIGnews.com

Нетаниягу - Эрдогану: пусть нам не проповедуют убийцы детей

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отреагировал на выпад президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана против ЦАХАЛа.Эрдоган заявил, что израильские солдаты “избивают тех, кто лежит на земле - не только мужчин - но и женщин и детей”.Нетаниягу на это сказал: “Эрдоган, оккупант Северного Кипра, чья армия вырезает детей и женщин в курдских деревнях, пусть не учит морали Израиль”.