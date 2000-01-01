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Нетаниягу - Эрдогану: пусть нам не проповедуют убийцы детей 22.12 20:55   MIGnews.com

Нетаниягу - Эрдогану: пусть нам не проповедуют убийцы детей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отреагировал на выпад президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана против ЦАХАЛа.

Эрдоган заявил, что израильские солдаты “избивают тех, кто лежит на земле - не только мужчин - но и женщин и детей”.

Нетаниягу на это сказал: “Эрдоган, оккупант Северного Кипра, чья армия вырезает детей и женщин в курдских деревнях, пусть не учит морали Израиль”.


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