22.12 20:35 MIGnews.com

Реакция Ликуда на заявления Моше Ладора

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Односторонние высказывания Моше Ладора присоединяются к кампании слива информации и давления на юридического советника, чтоб любым способом выдвинуть обвинительное заключение против главы правительства Нетаниягу в рамках нечестной игры.