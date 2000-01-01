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Реакция Ликуда на заявления Моше Ладора 22.12 20:35   MIGnews.com

Реакция Ликуда на заявления Моше Ладора

Односторонние высказывания Моше Ладора присоединяются к кампании слива информации и давления на юридического советника, чтоб любым способом выдвинуть обвинительное заключение против главы правительства Нетаниягу в рамках нечестной игры.


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