22.12 20:55 MIGnews.com

Игры законодателей

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Народные избранники все больше увлекаются политическими играми, начисто забывая, что им платят не за это. На этой неделе оппозиция провалила голосование по законопроекту, обязывающему подрядчика предоставлять заказчику гарантию качества выполненных ремонтных работ в доме.Проиграв в понедельник голосование по назначению премьер-министра Нетаниягу исполняющим обязанности министра обороны (59:56), оппозиция решила отыграться, не обратив внимание на то, что тем самым она грубо попирает интересы избирателей. 44 депутата от оппозиции проголосовали против утверждения законопроекта, обязывающего подрядчика предоставлять заказчику гарантию качества выполненных ремонтных работ в доме, сведя тем самым на нет огромную работу, проделанную комиссией Кнессета по экономике во главе с депутатом Эйтаном Кабелем (Сионистский Лагерь). Эйтан Кабель, к слову, проголосовал вместе с коалицией, поддержав законопроект, но коалиция также не намеревалась бороться за интересы избирателей и проиграла голосование 44:37.В соответствии с уже сошедшим с повестки дня законопроектом, подрядчик, выполнивший ремонт на сумму 20.000 шекелей и выше, должен был предоставить гарантию, по крайней мере, на один год, бесплатно и в приемлемые сроки ликвидируя обнаруженные дефекты. Изначально, речь шла о ремонте на сумму в 44.000 шекелей, но, затем, было принято решение снизить сумму до 20.000 шекелей, чтобы позволить большему числу заказчиков получить гарантию.В случае утверждения закон должен был распространиться на договора, подписанные после вступления его в силу, то есть, примерно, через три месяца. Но теперь закон ушел с повестки дня.Согласно данным Центрального статистического бюро, ежегодно в Израиле проводятся ремонтные работы в почти 300.000 домов, средняя стоимость ремонта квартиры площадью 100 кв.м. составляет 300-350 тысяч шекелей.