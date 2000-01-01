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Израильская разведка: Трамп нас предал 22.12 19:39   MIGnews.com

Израильская разведка: Трамп нас предал

Газета The New York Times публикует высказывания анонимного источника в израильской разведке, комментирующего неожиданное решение президента США Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии.

Источник сообщил корреспонденту газеты о том, что что израильтян “бросили”. Он также подчеркнул, что Израиль “предали”.

Источник заявил, что уходя из Сирии, США оставляют только Россию в качестве глобального игрока в регионе, и без американского присутствия вооружения будут свободно передаваться Ираном и Россией Сирии и Сирией - “Хизбалле”.

Израильский источник сказал: “Трамп бросил Израиль под колеса автобуса - и это на самом деле не автобус, а бронетранспортер, перевозящий оружие Сирии и “Хизбалле”.


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