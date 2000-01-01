Гамлиэль о деле 4000: Нетаниягу может быть премьером
Министр по делам пенсионеров и гендерного развития меньшинств Гила Гамлиэль (Ликуд) заявила в субботу, 22 декабря, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу может продолжать выполнять функции премьер-министра страны, даже если ему предъявлено обвинение во взяточничестве по делу 4000.
По словам Гамлиэля, "есть шанс, что из них ничего не выйдет (обвинения – ред.)", пишет YnetNews.
Амсалем сказал, что действующее законодательство не требует отставки премьер-министра со своей должности при предъявлении обвинительного заключения, что означает, что Нетаниягу может продолжать выполнять обязанности премьер-министра Израиля, если предстанет перед судом.