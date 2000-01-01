Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Амсалем: Кахлон неверно толкует израильское законодательство 22.12 16:23   MIGnews.com

Гамлиэль о деле 4000: Нетаниягу может быть премьером

Министр по делам пенсионеров и гендерного развития меньшинств Гила Гамлиэль (Ликуд) заявила в субботу, 22 декабря, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу может продолжать выполнять функции премьер-министра страны, даже если ему предъявлено обвинение во взяточничестве по делу 4000.

По словам Гамлиэля, "есть шанс, что из них ничего не выйдет (обвинения – ред.)", пишет YnetNews.

Министр финансов Израиля Моше Кахлон прокомментировал возможность вынесения обвинительного заключения по "делу 4000" в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Кахлон указал на то, что в таком случае Нетаниягу не сможет продолжать выполнение обязанностей премьер-министра.

Председатель коалиции Давид Амсалем сказал, что замечания Кахлона отражают неправильное понимание израильского законодательства.

Амсалем сказал, что действующее законодательство не требует отставки премьер-министра со своей должности при предъявлении обвинительного заключения, что означает, что Нетаниягу может продолжать выполнять обязанности премьер-министра Израиля, если предстанет перед судом.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:38
Протест на границе с Газой: четвертый палестинец умер
17:17
Полиция закрывает дороги в Назарет
15:50
Палестинцы призывают к бойкоту израильско-палестинского ТЦ
15:28
Курорт Хермон открылся для посетителей
15:08
Родной город Сталина отмечает 140-летие диктатора
14:44
Париж готовится к очередной волне протестов
14:06
Иран: присутствие США в Сирии - основной источник эскалации
13:29
Бывшего президента Аргентины будут судить за коррупцию
13:11
Минздрав Газы: в "марше" убиты четыре палестинца
12:50
СМИ: в массовых протестах во Франции погибли уже 10 человек
12:36
Британский политик извинился за поддержку певца-антисемита
12:08
Премьер-министр Ирака обсудил с Помпео вывод США из Сирии
11:53
В Непале автобус упал в ущелье, погибли 23 человека
11:33
Госдеп: США больше не стремятся свергнуть режим Асада
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus