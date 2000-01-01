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Иран: присутствие США в Сирии - основной источник эскалации | Фото:22.12 14:06   MIGnews.com

Иран: присутствие США в Сирии - основной источник эскалации

Официальный представитель МИД Бахрам Гасеми заявил в пятницу, что присутствие американских войск в Сирии было "неправильным и нелогичным" с самого начала и было основной причиной напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает The Times of Israel.

"Присутствие американских сил с самого начала было в принципе неправильным и нелогичным шагом и основной причиной нестабильности и отсутствия безопасности в регионе", - отметил Гасеми в своем канале Telegram.

Напомним, в среду Белый дом потряс мир и собственных чиновников области обороны и внешней политики - объявив, что США выполнили свою миссию в Сирии по разгрому террористической группировки Исламское государство и, следовательно, планируют вывести свои войска из страны.

Военные аналитики и официальные лица со всего мира в значительной степени отвергли утверждение о том, что ИГ потерпела поражение, сославшись на тысячи боевиков террористической группы, которые все еще действуют в Сирии, несмотря на территориальные потери.

В новостях 10-ого канала ИТВ сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пытался призвать президента США Дональда Трампа пересмотреть свое решение. Кроме того, в Иерусалиме данный шаг расценили, как победу для России, Ирана и "Хизбаллы".

В телевизионном репортаже описывалось, что действия Вашингтона были "пощечиной" для Еврейского государства, и отмечалось, что присутствие США в Сирии было "единственным разменом" в попытках Израиля убедить Россию не допустить углубления Тегераном своей позиции в Сирии.


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