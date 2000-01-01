Бывшего президента Аргентины будут судить за коррупцию
Прокуратура обвиняет бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер в получении взяток на 160 млн долларов.
Об этом в субботу, 22 декабря сообщает Daily Mail.
По словам прокурора Карлоса Сторнелли, даже если экс-главу государства признают виновной, ее нельзя будет посадить в тюрьму без снятия неприкосновенности.
В то же время в августе этого года аргентинский Сенат частично снял с нее неприкосновенность.
"Бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер, которую обвиняют в получении взяток на сумму в десятки миллионов долларов США во время ее правления, будут судить в федеральном суде", - передает AFP.
Кроме того, суд принял решение об аресте ее активов на сумму в 38 млн долларов США. Киршнер обвиняют в получении миллионных взяток от бизнесменов за контракты, связанные с масштабными государственными работами.