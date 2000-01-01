Британский политик извинился за поддержку певца-антисемита

Ацмон должен был выступить в лондонском зале в субботу вечером, но местные власти запретили его концерт, заявив, что это "может навредить" отношениям с религиозными общинами.
Ацмон родился в Израиле и служил в Армии обороны Израиля, прежде чем эмигрировать в Великобританию и отказаться от своего израильского гражданства.
В его прошлых заявлениях говорилось: "Еврейская идеология ведет нашу планету к катастрофе" и "Я не собираюсь говорить, правильно или нет сжигать синагогу, я вижу, что это рациональный акт", передают еврейские СМИ.
Музыкант также сказал, что люди должны "воспринимать всерьез" идею о том, что "евреи пытаются захватить весь мир".
Уильямсон, близкий союзник лидера партии Джереми Корбина, сам не чуждый разногласиям, связанным с обвинениями в антисемитизме, написал в Twitter петицию, призывающую осудить Ацмана.
"Я всегда осуждал все формы расизма, включая антисемитизм, и решительно отмежевался от антисемитских взглядов Ацмона", - написал Уильямсон в Twitter.
Политик сразу же подвергся резкой критике за его поддержку музыканта. Совет депутатов британских евреев призвал лейбористскую партию отозвать его кнут и удалил этот пост, прежде чем извиниться.