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Премьер-министр Ирака обсудил с Помпео вывод США из Сирии | Фото:22.12 12:08   MIGnews.com

Премьер-министр Ирака обсудил с Помпео вывод США из Сирии

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заверил премьер-министра Ирака Адель Абдулу-Махди в том, что США по-прежнему привержены борьбе с "Исламским государством" в его стране и других районах, несмотря на запланированный вывод войск из Сирии.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на офис главы иракского правительства.

Кроме того, стороны обсудили вывод войск и решение Вашингтона предоставить Ираку 90-дневную отсрочку от санкций против Ирана, которые позволят Багдаду закупать электроэнергию у Тегерана, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Ирака.


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