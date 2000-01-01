Премьер-министр Ирака обсудил с Помпео вывод США из Сирии
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заверил премьер-министра Ирака Адель Абдулу-Махди в том, что США по-прежнему привержены борьбе с "Исламским государством" в его стране и других районах, несмотря на запланированный вывод войск из Сирии.
Об этом в субботу, 22 декабря сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на офис главы иракского правительства.
Кроме того, стороны обсудили вывод войск и решение Вашингтона предоставить Ираку 90-дневную отсрочку от санкций против Ирана, которые позволят Багдаду закупать электроэнергию у Тегерана, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Ирака.