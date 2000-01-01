Госдеп: США больше не стремятся свергнуть режим Асада
Специальный представитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил, что администрация Дональда Трампа не стремится свергнуть президента Башара Асада и признает, что Иран будет играть дипломатическую роль в процессе, направленном на достижение политического урегулирования для прекращения почти восьмилетнего конфликта.
Джеффри, тем не менее, подчеркнул, что Асаду и его российским и иранским сторонникам необходимо создать "принципиально иную" атмосферу в стране, если они ожидают, что Вашингтон будет финансировать проекты реконструкции после завершения войны. Он оценил, что восстановление разрушенной войной страны будет стоить 300-400 миллиардов долларов, и утверждал, что западные державы не будут выделять средства, если их требования не будут выполнены.
Признавая дипломатическую роль Тегерана, Джеффри повторил требование США о том, чтобы все иранские вооруженные силы покинули Сирию, и за эту позицию решительно выступал Израиль, который за последние два года провел сотни воздушных ударов, направленных против военной инфраструктуры Исламской Республики. Иерусалим неоднократно заявлял, что не позволит Ирану создать военную опору в Сирии, из которой его доверенные лица могут совершать нападения на Еврейское государство.