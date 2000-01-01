22.12 09:42 MIGnews.com

ЦАХАЛ купил боевые корабли у фирмы, контролируемой ливанцами

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Депутат Кнессета Эрель Марголит (Авода) требует провести расследование по делу о приобретении патрульных кораблей Саар-6 для защиты израильских оффшорных месторождений.Соответствующий запрос направлен на имя юридического советника правительства Авишая Мандельблитта.По данным Марголита, 94% германских верфей, на которых строятся корабли, контролируются фирмой, принадлежащей министру обороны Ливана и его родственникам. Название верфей было изменено в марте 2015 года с Abu Dhabi Mar на German Naval Yards Kiel .Марголит заявил: Одна из наиболее значительных сделок в истории Израиля осуществлена “втемную”, при обстоятельствах, порождающих множество вопросов”.