22.12 11:03 MIGnews.com

Бюджетные деньги только для приближенных и вымогателей

Депутат Кнессета константин Развозов

Партия "Еш Атид"



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5 пунктов бюджета, которые могли бы пойти на благо русскоязычных израильтян, будь у нашего правительства иные приоритеты.Сегодняшнее правительство отнимает деньги у стариков и детей, урезает бюджеты министерства здравоохранения и просвещения и делит их между теми, кто близок к тарелке. Бюджеты уходят на министров без портфелей, на замминистров, на расширение правительства, на коалиционные соглашения. Даже небольшой части этих средств, которые бессовестно распиливают наши министры, хватило бы на значительное улучшение положения русскоязычных репатриантов.Перед вами 5 пунктов бюджета, принятие которых могло бы повлиять на жизнь русскоязычных израильтян, будь у наших министров иные приоритеты:1) Увеличение пособия на съём жилья: в бюджете на 2017-2018 есть пункт о ежегодном выделении 680 миллионов шекелей на коалиционные соглашения. Этой суммы хватило бы для того, что бы увеличить до двух тысяч пособие на съём жилья для десятков тысяч пожилых репатриантов, получающих пособие по прожиточному минимуму и приблизить выплаты к реальной арендной стоимости квартир. Вместо этого деньги будут направлены на закрытие политических сделок и поделены между приближенными.2) Повышение верхнего порога дохода для получения социальной надбавки: 186 миллионов шекелей просто подарены депутатам коалиционных фракций только для того, чтобы они поддержали бюджет. Если приплюсовать сюда еще 40 миллионов выделенных на ремонт ортодоксальных учебных заведений, то можно было бы повысить верхний порог дополнительного дохода, при котором пенсионер не лишался бы социальной надбавки. Таким образом, многие пожилые репатрианты не теряли бы социальную надбавку в полном объеме, продолжая работать.3) Увеличение социальной надбавки для пенсионеров-репатриантов: за последние два года бюджет на финансирование ультрарелигиозных учебных заведений вырос более чем вдвое: с 564 миллионов он увеличился до рекордной суммы в 1,17 миллиарда. Разницы между этими суммами хватило бы на увеличение социальной надбавки для пенсионеров-репатриантов на несколько сотен шекелей.4) Пособия для тех, кто потерял соцнадбавку из-за небольшой накопленной пенсии: 84 миллиона шекелей будут добавлены к бюджетам поселений. Если прибавить к этому еще 70 миллионов, предназначенных на нужды министерства по делам религий, то мы получим сумму в 154 миллиона. Эти средства можно было направить на то, чтобы тот, кто отработав в Израиле, накопил мизерную, но честно заработанную пенсию, не лишался бы социальной надбавки.5) Поддержка студентов-репатриантов и солдат-одиночек: 30 миллионов шекелей – это размер бюджетной корзины религиозной образовательной сети "Ха-Мааян Ха-Торани". Эти деньги могли бы быть направленны на стипендии студентам-репатриантам, которым приходится учиться, оплачивая учёбу и содержать себя. Так же, с помощью этих денег, можно было бы оказать финансовую поддержку одиноким демобилизованным солдатам-репатриантам.